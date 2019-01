Silvesterbilanz in NRW

01.01.2019 Düsseldorf. Sekt, Böller und Partystimmung: Auch wenn die Menschen in Nordrhein-Westfalen relativ friedlich ins neue Jahr gingen, war die Silvesternacht für Polizei und Rettungskräfte ein Großeinsatz.

Die Silvesternacht in Nordrhein-Westfalen ist nach einer vorläufigen Polizeibilanz ruhiger geblieben als im Vorjahr. Das Konzept der Polizei mit sichtbarer Präsenz vor Ort sei aufgegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit 5500 Beamten waren landesweit doppelt so viele Kräfte wie an normalen Wochenenden im Einsatz. Besonders in Düsseldorf und Köln hatten die Einsatzkräfte die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren.

Zwar sank die Zahl der Einsätze landesweit von rund 4300 im Vorjahr auf jetzt 3500, es wurden aber mehr Polizisten verletzt, wie das Landesamt für polizeiliche Dienste mitteilte. Die Zahl stieg von 25 im vergangenen Jahr auf 38. Auch insgesamt stieg die Zahl der Verletzten.

So wurden in Essen zwei Männer lebensgefährlich verletzt, als sie selbstgebastelte Feuerwerkskörper zündeten. Die 31 und 33 Jahre alten Männer hatten die Feuerwerkskörper in mehreren Koffern auf einen Schulhof transportiert. Die Lage nach dem Unfall war nach Einschätzung der Polizei so brisant, dass sie Entschärfer des Landeskriminalamtes anforderte, um das Material unschädlich zu machen.

Glimpflich verlief für Polizisten in Dortmund eine Attacke von Feiernden mit Raketen-Beschuss. Aus der Gruppe heraus soll ein Mann eine Rakete auf Beamte abgeschossen haben. Die überstanden die Attacke unverletzt. Der Mann, der die Rakete abgefeuert haben soll, wurde in Gewahrsam genommen.

Eine offensichtlich verirrte Silvesterrakete in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) ist in die sechste Etage eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen und hat die Küche einer Wohnung in Brand gesetzt. Der 34 Jahre alte Bewohner hatte noch das Klirren des Balkonfensters gehört und sich in Sicherheit gebracht. Das Feuer griff auf die ganze Wohnung über. Der Mann und fünf weitere Bewohner in dem zehnstöckigen Haus wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in Krankenhäusern behandelt.

Diese Dramatik blieb einer Familie in Mönchengladbach durch die Aufmerksamkeit der kleinen Tochter erspart. Das fünfjährige Mädchen hatte kurz nach Mitternacht ein knisterndes Geräusch im Haus bemerkt und machte den Vater aufmerksam. Der schaute daraufhin auf dem Dachboden nach und entdeckte ein Feuer, das nach Polizeiangaben möglicherweise durch Böller oder Raketen ausgelöst wurde. Nur wenige Minuten später wäre das Feuer nach Einschätzung der Feuerwehr auf den Dachboden übergangen. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet. Dass sich mehr passierte, sei einzig dem aufmerksamen Mädchen zu verdanken, lobte die Feuerwehr das Kind. (dpa)