Männer überfallen im Park Vater mit Baby und rauben Bargeld

06.04.2017 Duisburg. Drei unbekannte Männer haben am helllichten Tag in einem Park in Duisburg einen 36-Jährigen überfallen, der seine acht Monate alte Tochter in einer Babytrage am Körper hatte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten bei dem Überfall am Mittwochmittag zwei Männer den Vater von hinten festgehalten, während der dritte den Riemen seiner Gürteltasche durchschnitt. Mit der Tasche und dem darin enthaltenen Bargeld flüchteten sie. Vater und Tochter blieben unverletzt. Der Mann sei sehr erschrocken gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.