Mähdrescher in Flammen aufgegangen

23.07.2017 Nörvenich. Ein Mähdrescher ist bei Erntearbeiten auf einem Feld in Nörvenich im Kreis Düren in Flammen aufgegangen. Die Maschine sowie das Getreide im Umfeld seien niedergebrannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand am Samstag ist noch unklar. Die Schadenshöhe werde auf 150 000 Euro geschätzt. Die Polizei warnt vor einem leichtsinnigen Umgang mit Feuer gerade in den Sommermonaten. "Fängt die erntereife Feldfrucht, dort liegendes Stroh oder ausgedörrtes Gras einmal Feuer, dann sind die Folgen nicht mehr kalkulierbar", teilte die Polizei mit.