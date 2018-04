Mädchen bei NRW-Abiturienten weiter in der Überzahl

25.04.2018 Düsseldorf. Bei den Abiturienten in Nordrhein-Westfalen sind Mädchen weiter deutlich in der Überzahl - auch wenn ihr Vorsprung ganz leicht nachgelassen hat. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, waren im vergangenen Sommer 54,7 Prozent der Abiturienten Mädchen, 45,3 Prozent Jungen. Im Vorjahr hatte das Verhältnis noch 55 zu 45 zugunsten der Mädchen betragen. Der Trend halte schon seit den 1990-er Jahren an, sagte eine Sprecherin. 1990 hätten erstmals mehr Mädchen als Jungen in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht.

Knapp vorne liegen Jungen laut Statistik noch bei der Fachhochschulreife und bei der Fachoberschulreife. Einen unrühmlichen Spitzenplatz halten sie außerdem bei den Schulabbrechern: Fast 61 Prozent der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss waren 2017 Jungen, nur 39,2 Prozent Mädchen, wie das Statistische Landesamt anlässlich des Girls Day an diesem Donnerstag (26.4.) mitteilte. (dpa)