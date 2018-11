Vorfall in den USA

30.11.2018 SANTA ANA. Eine Schalterangestellte hat an einem Flughafen in den USA ein fünfjähriges Mädchen aufgrund ihres Namens ausgelacht. Die Fluggesellschaft Southwest Airlines entschuldigte sich bei der Familie des Kindes.

Ein fünfjähriges Mädchen mit dem ungewöhnlichen Namen Abcde hat an einem Flughafen in den USA den Spott einer Schalterangestellten über sich ergehen lassen müssen. Die Frau habe über den Vornamen gelacht und sogar ein Foto des Boardingpasses über soziale Medien im Internet veröffentlicht, sagte Mutter Traci Redford dem Fernsehsender KABC.

Die Fluggesellschaft Southwest Airlines entschuldigte sich bei der Familie und erklärte, mit der betroffenen Angestellten habe es ein Gespräch gegeben.

5-year-old Abcde Redford pronounces her name "ab-city." A Southwest Airlines gate agent is accused of mocking her name. https://t.co/eahLNDzysn pic.twitter.com/gzWZUKFuDQ