Luxusautos brennen in Krefeld aus: Brandstiftung?

25.03.2018 Krefeld. Etwa ein Dutzend Luxusfahrzeuge sind in der Nacht zu Sonntag auf dem Hof eines Autohauses in Krefeld in Flammen aufgegangen und verbrannt. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Es werde auch in Richtung Brandstiftung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Täter lagen noch nicht vor.

Am frühen Morgen hatten die abgestellten Luxusautos auf dem Gelände in voller Ausdehnung gebrannt. Der Feuerwehr gelang es, das Gebäude des Autohändlers vor den Flammen abzuschirmen und die Fahrzeuge mit Schaum zu löschen. Es blieben aber nur verkohlte Wracks übrig. Angaben zur Schadenshöhe gab es noch nicht. (dpa)