Verkehrssicherheits-Kampagne #ItCanWait

Bonn. Mit der Kampagne #ItCanWait macht eine Initiative auf ein gefährliches Phänomen aufmerksam: Die Ablenkung durch Smartphone-Nutzung am Steuer. Ein scheinbar lustiges Pannen-Video entpuppt sich als todernste Warnung.

Von Alexandra Mölleken, 19.07.2017

Die Initiative Safely Home des Western Cape Governments hat ein Video veröffentlich, mit welchem sie unvorsichtige Nutzer auf die Gefahren des Smartphones aufmerksam machen möchte. Ob zu Fuß, auf dem Rad und vor allem am Steuer – Handys lenken ab und können ihre Nutzer teilweise in sehr brenzliche Situationen bringen.

Mit einer Verkehrssicherheits-Kampagne unter dem Namen #ItCanWait spricht die Initiative das Thema locker und gleichzeitig todernst an. Fröhliche Zirkusmusik, tollpatschige Menschen, die gegen Laternen, Bushaltestellen und in Teiche laufen, alles untermalt mit witzigen Tönen – das Video scheint auf den ersten Blick sehr lustig zu sein.

Knapp 40 Sekunden sind Aufnahmen aus Verkehrskameras zusammengeschnitten worden, die Menschen zeigen, die durch ihr Smartphone abgelenkt wurden und daraufhin stolpern oder hinfallen.

No call or text is worth your life. #ItCanWait pic.twitter.com/eCg1u9jH2P — Safely Home (@WCGovSafelyHome) 14. Juli 2017

Abrupte Wendung schockiert

Danach wird eingeblendet "You can't even text and walk", um auf die Intention des Videos hinzuweisen. Und dann kommt eine abrupte Wendung. Sie schockt und rüttelt den Betrachter wach: Die lustige Musik endet plötzlich und wird von einem lauten Knall überschattet. Währenddessen wird eine junge Frau gezeigt, die während des Fahrens auf ihrem Handy tippt – und dann einen Unfall baut. Sie wird durch ihr Auto geschleudert, alles fliegt unkontrolliert durch die Gegend und die einzigen Geräusche sind klirrende Scheiben und Aufprallgeräusche.

Die Kamera fokussiert zwei Tropfen Blut an, die an der gesplitterten Windschutzscheibe hinablaufen. Im Hintergrund hängt die junge Frau schwer verletzt und bewusstlos in ihrem Sitz. Dann stellt die Initiative die Frage an den Betrachter: "So why do you text and drive?" und rundet die Thematik ab.

Aufruf zu Vorsicht

Sie möchten ein klares Zeichen setzen und Smartphone-Nutzer zu mehr Bewusstsein und Vorsicht aufrufen. Wenn Menschen nicht einmal sicher laufen können, wenn sie am Handy sind – warum tippen sie auf dem Smartphone, wenn sie am Steuer eines Autos sitzen?