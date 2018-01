Loveparade-Prozess: Noch keine Zeugenaussagen

Der Verhandlungsraum für den Prozess in der Messe Düsseldorf.

10.01.2018 Düsseldorf. Im Loveparade-Prozess stehen auch am sechsten Verhandlungstag mehrere Anträge der Verteidigung im Mittelpunkt. Erste Zeugenaussagen sind frühestens für den Donnerstag geplant.

Im Prozess um die Loveparade-Katastrophe von Duisburg geht es heute erneut um Anträge der Verteidigung. Eine erste Vernehmung von Zeugen sei frühestens für den kommenden Donnerstag geplant, teilte ein Sprecher des Landgerichts Duisburg auf Anfrage mit.

Im Mittelpunkt des sechsten Verhandlungstages dürfte unter anderem die nunmehr dritte Besetzungsrüge gegen das Gericht stehen. Die Verteidigung hatte wiederholt behauptet, der Prozess finde vor der falschen Strafkammer statt. Das Oberlandesgericht hätte den Fall nicht an eine andere Kammer übertragen dürfen. Im Laufe des Verfahrens hatte der Vorsitzende Richter Mario Plein bereits zwei solcher Rügen sowie zahlreiche Anträge auf Aussetzung oder Einstellung des Verfahrens abgewiesen.

Beim Loveparade-Unglück am 24. Juli 2010 in Duisburg waren im Gedränge Zehntausender Menschen am einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt worden. Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung sind sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent angeklagt.

Ende Juli 2020 verjähren die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Loveparade-Katastrophe. Die im Dezember gestartete Verhandlung des Landgerichts Duisburg wurde aus Platzgründen in eine Kongresshalle der Messe Düsseldorf verlegt. (dpa)