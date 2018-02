22.02.2018 Köln. Die Ursache für den Kölner Seilbahn Notfall im Juli 2017 steht nun fest. Laut eines Gutachtens hat ein loses Hilfsseil den Stopp der Bahn verursacht.

Ein loses Hilfsseil hat einem Gutachten zufolge den Kölner Seilbahn-Notfall über dem Rhein ausgelöst. Heftiger Wind bewegte das Seil demnach so stark, dass es sich in einer Gondel verfing. Dadurch sei die Kabine in Schieflage geraten und habe somit die Bahn zum Stillstand gebracht, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft, die das Gutachten in Auftrag gegeben hatte.

Die Ermittlungen gegen zwei Seilbahn-Mitarbeiter laufen demnach weiter. Nach Angaben der Kölner Verkehrs-Betriebe wird die Seilbahn frühestens im Sommer wieder fahren.

Seilbahn-Rettung in Köln

Retter beim Einsatz auf der Kölner Seilbahn.

Die Höhenretter sind an der Kölner Seilbahn im Einsatz.

Unter der Seilbahn beobachten zahlreiche Schaulustige den Einsatz.

Die Kölner Seilbahn.

Bei dem Vorfall am 30. Juli 2017 mussten 65 Fahrgäste teilweise stundenlang in den Gondeln ausharren und von Höhenrettern befreit werden. (dpa)