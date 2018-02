Lkw prallt in Mönchengladbach gegen Hauswand: Fahrer stirbt

02.02.2018 Mönchengladbach. Ein Lastwagenfahrer ist am Freitag im Westen von Mönchengladbach gegen eine Hauswand geprallt und tödlich verletzt worden. Der 68-Jährige habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei gegen den Anhänger eines Traktors und insgesamt drei Autos gestoßen und dann frontal gegen eine Hausecke gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. "Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden." Er sei am Abend in einem Krankenhaus gestorben. Der Auslöser des Unfalls sei unklar, medizinische Gründe seien den Umständen nach aber nicht ausgeschlossen. Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften am Unfallort.