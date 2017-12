Lkw kollidiert mit Straßenbahn in Duisburg

01.12.2017 Duisburg. Ein Lkw ist in Duisburg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge sollen am frühen Freitagmorgen in der Nähe der Haltestelle Marxloh Pollmann kollidiert sein. Nach Angaben der Polizei befuhren beide Fahrzeuge die Straße parallel, als es zu dem Unfall kam. Die Straßenbahn sprang durch die Wucht des Aufpralls aus den Gleisen, die Fahrer beider Unfallfahrzeuge erlitten Schocks. Während die Straßenbahnen am Morgen wieder planmäßig fuhren, konnte der Lkw zunächst nicht geborgen werden. Der Autoverkehr auf der B8 in Richtung Norden musste daher umgeleitet werden.