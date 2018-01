Lkw fährt gegen Schulbus: Kinder und Busfahrer unter Schock

17.01.2018 Bad Berleburg. Bei der Kollision eines Lastwagens mit einem Schulbus haben in Bad Berleburg im Rothaargebirge vier Kinder und der Busfahrer einen Schock erlitten. Nach ersten Erkenntnissen musste der 31 Jahrealter Lkw-Fahrer am Mittwochmittag auf der abschüssigen Landstraße wegen des entgegenkommenden Schulbusses bremsen. Bei winterlichen Straßenverhältnisse sei der Auflieger des Sattelzuges auf die Gegenfahrbahn gerutscht und gegen die Vorder- und Seitenfront des Busses gekracht. Der Bus kam dann von der Fahrbahn ab und blieb an einer Straßenböschung liegen. Helfer schlugen eine Seitenscheibe ein, damit die Kinder und der Fahrer heraus konnten.

Vier Kinder im Alter zwischen 12 bis 14 Jahren und der 72 Jahre alte Busfahrer kamen mit einem Schock ins Krankenhaus, teilte die Polizei weiter mit. Insgesamt waren 17 Kinder zwischen 10 bis 15 Jahren in dem Schulbus. Ein Teil der Kinder wurde von den Eltern abgeholt. Für anderen Schüler kam ein Ersatzbus an die Unfallstelle. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 30 000 Euro. (dpa)