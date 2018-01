Lkw durchbricht Mittelschutzplanke auf A2: Zwei Verletzte

24.01.2018 Veltheim/Porta Westfalica. Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica nach einer Kollision mit einem Auto die Mittelschutzplanke durchbrochen und ist im Gegenverkehr umgekippt. Der 40 Jahre alte Autofahrer erlitt nach Polizeiangaben von Mittwoch schwere Verletzungen, der gleichaltrige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A2 wurde am Morgen zwischen Porta Westfalica und Veltheim nahe Niedersachsen zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Der Polizei zufolge war der Autofahrer am frühen Morgen in Richtung Hannover unterwegs, als er ins Schleudern geriet und mit dem Lastwagen zusammenstieß. Durch den Aufprall wurde sein Wagen zurückgeschleudert und krachte in ein anderes Auto. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt, drei Kinder in dem Wagen blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 270 000 Euro. (dpa)