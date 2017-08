Lkw-Fahrer hat folgenreichen Zornesausbruch

01.08.2017 Bielefeld. Der Zornesausbruch eines Lkw-Fahrers hat am Dienstag in Bielefeld einen kuriosen Unfall zur Folge gehabt. Der 40 Jahre alte Mann wollte in einer engen Straße, die für Lkw gesperrt ist, an einem Auto vorbeifahren. Die Beifahrerin in diesem Wagen fand das bedrohlich und machte ein Foto davon, wie die Polizei berichtete. Das erboste den Lkw-Fahrer so, dass er ausstieg, um sie zur Rede zu stellen. Allerdings zog er die Handbremse nicht an und sein 12-Tonner rollte auf den Pkw zu. Dessen Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und entkam dem rollenden Lastwagen. Der mit Papier beladene Lkw aber stieß auf einer Strecke von rund 200 Metern mehrfach an den Fahrbahnrand und kippte schließlich um. Nicht genug: Der Lkw-Fahrer soll laut Polizei womöglich unter Drogeneinfluss gestanden haben.