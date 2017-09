Bonn. Zwei Monate nach dem Suizid ihres Frontmanns Chester Bennington veröffentlicht die Band Linkin Park einen emotionalen Video-Clip zu ihrem Song "One More Light". Auf Youtube haben sich bereits mehr als 2,3 Millionen Menschen das Video angesehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.09.2017

Vor zwei Monaten nahm sich Chester Bennington, Frontmann der populären Rockband „Linkin Park“, das Leben. Zu dem Song „One More Light“ aus dem gleichnamigen Album, das erst im Mai veröffentlicht wurde, produzierten die Bandmitglieder jetzt einen emotionalen Videoclip. Er zeigt Chester Benningnton auf bewegenden Konzerten und Backstage mit Fans und seiner Band.

Seit der Veröffentlichung am Montag, haben das Video auf Youtube mehr als 2,3 Millionen Menschen angesehen. Auf Facebook wurde es mehr als 100.000 mal geteilt.

Die Band schrieb dazu: "One More Light" wurde für Menschen geschrieben, die jemanden verloren haben. Nun finden wir uns selbst in dieser Position." Am 27. Oktober wird die Band ihren ehemaligen Sänger mit einem Konzert auf der Hollywood Bowl in Los Angeles ehren, es ist der erste Auftritt seit Benningtons Tod.