Linienbus prallt mit Auto zusammen: Sechs Verletzte

01.05.2017 Aachen. Auch die Notbremsung des Busfahrers hat den Zusammenprall nicht mehr verhindern können: Eine Autofahrerin ist in ihrem Wagen am Sonntagnachmittag mit einem Aachener Linienbus zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Im Bus selbst zogen sich fünf Menschen leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Die 27 Jahre alte Autofahrerin kam in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben hatte sie versucht, auf der Straße zu wenden und dabei den Bus übersehen.