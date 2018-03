Linienbus prallt auf Auto: Drei Verletzte

12.03.2018 Gütersloh. Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind am Montag in Steinhagen im Kreis Gütersloh drei Menschen verletzt worden, der 59-jährige Fahrer des Wagens schwer. Der 59-Jährige hatte mit seinem Auto abgebremst um abzubiegen. Ein Linienbus prallte auf und schob den Wagen in den Gegenverkehr, wo ein entgegenkommender Wagen das Auto des 59-Jährigen rammte. In dem Auto aus dem Gegenverkehr erlitt eine 53 Jahre alte Frau leichte Verletzungen. Auch der 52 Jahre alte Busfahrer verletzte sich leicht. Alle drei kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden betrug rund 40 000 Euro. Die Wracks mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 68 blieb mehr als zwei Stunden komplett gesperrt.