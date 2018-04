Linienbus erfasst Fußgängerin: Drei Verletzte

10.04.2018 Dinslaken. Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einer Fußgängerin in Dinslaken sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 34 Jahre alte Fußgängerin am Montag unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Die Fahrerin des herannahenden Busses leitete demnach noch eine Notbremsung ein, konnte die leichte Kollision mit der Fußgängerin aber nicht mehr verhindern.

Eine 21-Jährige und ihre vierjährige Tochter, die hinter der Busfahrerin saßen, seien nach vorn geschleudert und mit den Köpfen gegen die Verglasung der Fahrerkabine gestoßen worden. Beide wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die Fußgängerin erlitt eine Verletzung an der Schulter und wurde vor Ort versorgt. Die 30 Jahre alte Busfahrerin erlitt laut Polizei einen Schock. (dpa)