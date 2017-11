Lichterglanz

Die Schauspielerin Lily-Rose Depp ist in Weihnachtsstimmung.

23.11.2017 Paris. Paris bereitet sich mit einer festlichen Beleuchtung auf die Weihnachtszeit vor. Eine berühmte Patin hat den Pracht-Boulevard Champs-Élysées per Knopfdruck in himmlisches Licht getaucht.

Paris glitzert schon im Festtagsglanz: Die Schauspielerin Lily-Rose Depp (18) hat die Weihnachtsbeleuchtung auf den Pariser Champs-Élysées eingeweiht.

Die Tochter von US-Filmstar Johnny Depp (54) und der französischen Sängerin und SchauspielerinVanessa Paradis (44) gab am Mittwochabend per Knopfdruck den Auftakt für das Lichtspektakel in der französischen Hauptstadt. Die Beleuchtung der 400 Bäume auf dem berühmten Boulevard hat jedes Jahr einen anderen prominenten Paten.

Gestört wurde die Feier nach Angaben des Senders BFM Paris von lauten Protesten der bisherigen Veranstalter eines Weihnachtsmarkts auf den Champs-Élysées, der in diesem Jahr ausfällt. Die Stadt hatte den Vertrag mit dem Betreiber nicht verlängert, weil die "mittelmäßige Qualität" des Angebots nicht zum Aushängeschild der Kapitale passe. Die Veranstalter zogen dagegen vor Gericht - scheiterten aber vergangene Woche in erster Instanz mit einem Eilantrag. (dpa)