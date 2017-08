Eilmeldung Lieferwagen fährt in Barcelona in Menschenmenge

Ein Lieferwagen ist in Barcelona in eine Menschenmenge gefahren. Dies teilte die Polizei am Donnerstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Sicherheitskräfte sprachen von mehreren Verletzten. Der TV-Sender "Sky" spricht von zwei Toten.