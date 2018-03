Liebesgruß aus der Vergangenheit

Qingdao. Ein chinesisches Ehepaar lernt sich 2011 kennen und lieben. Die Wege der Partner haben sich aber bereits elf Jahre zuvor gekreuzt. Dabei entstand auch ein Foto der beiden - unbekannterweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.03.2018

Die May-Wind-Skulptur in Qingdao gehört zu den beliebtesten Fotomotiven der Ostküste Chinas. Gerade junge Paare lassen sich hier besonders gerne ablichten. Auch von dem jungen Ehepaar Xue und Ye gibt es ein gemeinsames Foto aus dem Jahr 2000. Allerdings wussten die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nichts voneinander. Beide posierten damals vor der Skulptur für ein Bild - jeweils. Elf Jahre nach dem Entstehen des Fotos wurden die beiden ein Paar, jetzt haben sie den erstaunlichen Fund beider entstandenen Bilder gemacht.

Xues Mutter hatte den Trip nach Qingado gemacht, um sich von einer schweren OP zu erholen. Ihre Tochter sollte sie begleiten. Vor der Skulptur wurde das obligatorische Erinnerungsfoto geschossen. Nur wenige Meter hinter Xue posiert Ye ebenfalls für eine Kamera. Der junge Mann ist zufällig vor Ort. Eigentlich war die Reise nach Qingdao auf seine Mutter gebucht. Die Dame litt allerdings unter einer Blinddarmentzündung, musste kurzerhand operiert werden und überließ ihrem Sohn die Reise.

