Frank Elstner ohne Koffer in Berlin

Bonn. Dass bei Airlines immer mal wieder Gepäckstücke verloren gehen oder nicht am Ziel ankommen, ist bekannt. Nun traf es Show-Legende Frank Elstner - und von der Airline gab es gleich mehrere Reaktionen.

Warum soll es Promis anders ergehen als uns Otto Normalreisenden? Auch TV-Urgesteine wie Frank Elstner sind eben ganz normale Menschen, die mit Unnanehmlichkeiten beim Reisen konfrontiert werden. So geschehen am Samstag: Da wollte der "Wetten, dass"-Erfinder von Karlsruhe/Baden-Baden zum Flughafen Berlin-Tegel reisen. Sein Flieger setzte mit der Show-Legende an Bord auch in der Hauptstadt auf. Doch auf seinen Koffer wartete Elsner leider vergeblich.

Seinen Frust über den Verlust des Gepäckstücks machte Elstner schließlich via Twitter Luft: "Liebe Air Berlin. Sitze ohne Gepäck in Berlin! Wie verliert man auf einem Inlandsflug ohne Umsteigen einen Koffer?", fragte Elstner.

Liebe @airberlin. Sitze ohne Gepäck in Berlin! Wie verliert man auf einem Inlandsflug ohne Umsteigen einen Koffer? #FKB-TXL — Frank Elstner (@Frank_Elstner) 22. Juli 2017

Ob allen aus dem Social-Media-Team bei Air Berlin klar war, wer da gerade schrieb, ist fraglich - denn Elstner erhielt gleich mehrere Antworten. Ein "Marlon" verwies Elstner auf die FAQ zum Thema Fliegen mit Air Berlin und Niki. Sollte sich der Moderator da etwa die Antwort suchen, wo sein Koffer abhanden gekommen sein könnte?

Liebe Frank die link zum fragen und antworten Fragen rund ums Thema Fliegen mit airberlin & NIKI https://t.co/iXn628NxtD Marlon — airberlin (@airberlin) 22. Juli 2017

Eine andere Air-Berlin-Mitarbeiter blieb eine plausible Antwort zwar auch schuldig, entschuldigte sich aber zumindest bei Elstner und versprach, sich um die Angelegenheit zu kümmern.

Wir entschuldigen uns sehr dafür! Senden Sie uns bitte Ihre PIR per DM und wir regeln alles weitere. LG, Pia — airberlin (@airberlin) 22. Juli 2017

Wie wohl die Reaktion von Air Berlin bei einem "normalen" Fluggast ausgefallen wäre, der via Twitter auf sein verloren gegangenes Gepäck hingewiesen hätte?