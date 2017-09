Seitenhieb gegen Edeka

Lidl hat am Sonntagabend einen neuen Werbespot im Internet veröffentlicht. Das Video wurde in den sozialen Netzwerken tausendfach geklickt.

Mit seinem neuesten Werbespot ist dem Lebensmitteldiscounter Lidl ein viraler Hit gelungen. Mit dabei: Ein nicht unbekanntes Ryan-Gosling-Double und zahlreiche Seitenhiebe gegen Edeka.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2017

In dem Werbesport, der seit Sonntagabend auf YouTube und Facebook zu sehen ist, verliebt sich die schöne „Emma“ in den Lidl-Kassierer „Ryanhold“. Doch die große Liebe prallt auf Widerstand, denn Emmas Familie stammt von Edeka-Gründer Fritz Borrmann ab. Und die will unter gar keinen Umständen, dass Kassierer Ryanhold das Herz der Tochter erobert. Die Lebensmittelhänder liefern sich seit Monaten einen Schlagabtausch mit Videos in den sozialen Netzwerken.

Wie die Namen der beiden Hauptfiguren es bereits erahnen lassen, handelt es sich bei dem Kurzfilm auch um eine Parodie des sechsfach Oscar-prämierten Musicals „La La Land“. Durchgestylt und rasant geschnitten tanzen die Ryan-Gosling- und Emma-Stone-Doubles durch die Höhen und Tiefen ihrer verbotenen Liebe. Das knapp dreiminütige Video spart nicht mit Anspielungen. Elemente erinnern an die Filme „Matrix“, „Der Untergang“, „Drive“ und „The Notebook“ – stets mit einem Nadelstich gegen Konkurrent Edeka.

Alleine bei Facebook wurde das Video seit der Veröffentlichung am Sonntag bereits über 1,5 Millionen mal aufgerufen. Der Fake-Ryan-Gosling in dem Lidl-Spot ist übrigens kein Unbekannter: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten den „Doppelgänger“ des Hollywood-Stars Ryan Gosling Anfang März schon erfolgreich bei der Preisverleihung der Goldenen Kamera eingeschleust.

Die beiden Supermarktketten Lidl und Edeka liefern sich mit gezielten Imagekampagnen schon seit geraumer Zeit einen heißen Wettkampf. Angefangen hatte der virale Schlagabtausch mit einem Lidl-Spot im Februar. In dem Video schiebt eine vermeintliche Edeka-Mitarbeiterin ihren wöchentlichen Einkauf über einen Lidl-Parkplatz.

Die Antwort von Edeka ließ nicht lange auf sich warten. Scheinbar heimlich in einer Lidl-Filiale gefilmt, zeigt der Clip angeblich genervte Kunden, die sich durch Botschaften auf ihrer Kleidung über das Lidl-Sortiment beschweren.

Lidl konterte wiederum ad-hoc mit einem Video, das vorgibt, ein Making-of des Edeka-Clips zu sein.

Mit dem aktuellen Spot geht das Scharmützel der beiden Supermarktketten also in die nächste Runde. Der aktuelle Lidl-Clip stammt von der Augsburger Kreativagentur „Le Geek“. Edeka setzt dagegen auf die namhafte Agentur „Jung von Matt“. Es geht also auch um Prestige in der Werbebranche. Man darf gespannt sein, ob Edeka eine schlagfertige Antwort parat hält.