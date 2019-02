Fechtverband in Frankreich

20.02.2019 Beaumont-sur-Oise. Lange war es nur ein Spaß unter Fans. Jetzt ist es offizielle Sportart, zumindest in Frankreich. Wettkämpfer messen sich dabei wie ihre Vorbilder aus den „Star-Wars“-Filmen im Duell. Für die Zuschauer sind die Turniere ein optisches Spektakel.

Noch nie war es so leicht, seine „Star-Wars“-Fantasien auszuleben: Der Verband der französischen Fechter hat sich von einer „weit entfernten Galaxie“ inspirieren lassen - und die aus der Kino-Saga bekannten Lichtschwerter auf eine Stufe mit Säbel, Degen und Florett gestellt. Es gibt spezielle Trainingskurse, feste Regeln und echte Wettkämpfe. Bei den Olympischen Spielen in Paris in gut fünf Jahren werden die bunt leuchtenden Waffen allerdings wohl noch nicht auftauchen.

Die Plastikversionen der Kultwaffe sehen fast so beeindruckend aus wie die Originale in den Filmen von George Lucas. Bei einigen erinnern sogar die Geräusche an die legendären Kämpfe der Jedi-Ritter. Anfang Februar war die Faszination des Schauspiels, das nun offiziell als Sport zählt, in einem Vorort von Paris zu erleben.

Drei Minuten dauert ein Kampf - genug Zeit für die Athleten, um ihre Künste im Stechen und Antäuschen unter Beweis zu stellen. Schon beim Zuschauen wird schnell klar, wie schweißtreibend das ist. Und nicht zuletzt deswegen ließen sich die Fechtsport-Funktionäre für das Lichtschwert-Duell erwärmen. Doch die Entscheidung wurde bewusst auch aus einem weiteren Grund getroffen. Ähnlich wie die Jedi-Ritter sieht sich der Verband von einer „Dunklen Seite“ bedroht: von dem in der modernen Gesellschaft verbreiteten Mangel an Bewegung, der immer mehr Menschen krank macht.

Filmfiguren sorgen für Zuwachs in den Clubs

„Bei der heutigen Jugend ist es ein echtes Problem der öffentlichen Gesundheit“, sagt Serge Aubailly, Leiter der Fédération Française d'Escrime. „Sie machen keinen Sport und trainieren nur mit ihren Daumen.“ Vor diesem Hintergrund sei die Öffnung der Verbandsarbeit für die mit LED-Licht ausgestatteten „Star-Wars“-Schwerter zu sehen, betont der Funktionär. Man versuche, „eine Verbindung zwischen unserer Disziplin und moderner Technik zu schaffen, damit sich die sportliche Betätigung natürlich anfühlt“.

Die Hoffnung ist nicht aus der Luft gegriffen. In der Vergangenheit sorgten Zorro, Robin Hood oder die drei Musketiere oft dafür, dass die Zahl der Mitglieder in den Fechtclubs stieg. Ein ähnlicher Einfluss lässt sich nun durch Charaktere wie Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Darth Vader erkennen. „Mantel-und-Degen-Filme haben sich schon immer stark auf unseren Verband und dessen Wachstum ausgewirkt“, sagt Aubailly. „Lichtschwert-Filme haben den gleichen Einfluss. Die jungen Leute wollen es mal ausprobieren.“

Ausrüstung für 350 Euro

Gleiches gilt natürlich für „jung gebliebene Erwachsene“. Der 49-jährige Polizist Philippe Bondi war 20 Jahre aktiver Fechter, bevor er zum Lichtschwert wechselte. Als im lothringischen Metz, wo er für die Gendarmerie im Einsatz ist, ein Verein entsprechende Kurse anbot, war er laut eigenen Angaben sofort Feuer und Flamme. Seit er im Alter von sieben Jahren den ersten „Star-Wars“-Film gesehen habe, habe er von so etwas geträumt, sagt Bondi.

Angesichts der so weit zurück reichenden Faszination investierte der Polizist bereitwillig in die erforderliche Ausrüstung - insgesamt etwa 350 Euro. Seine Maske stammt zwar noch aus seiner Zeit als klassischer Fechter. Neu aber sind Handschuhe sowie Schutzpolsterungen für Schultern, Schienbeine und Brustkorb. Beim Schwert, das vom Verband anerkannt sein muss, wählte er ein Modell mit grünem Licht. Man habe es schließlich mit „den Farben der Jedi“ zu tun, sagt der Polizist. „Ich musste auf der Seite der Guten stehen, da es mein Job ist, für Recht und Ordnung zu sorgen.“

Klare Regeln bei Turnieren

Um an dem Turnier am Rande von Paris teilnehmen zu können, machte sich Bondi weit vor dem Morgengrauen auf den Weg. Etwa vier Stunden dauerte die Fahrt von Metz. Die Veranstaltung mit insgesamt 34 Athleten zeigt, wie viel sich in der erst wenige Jahre alten Disziplin schon getan hat - aber auch, wie weit sie noch vom Mainstream entfernt ist. Die Zahl der Zuschauer ist überschaubar. Dass wegen einer technischen Panne die Punkteanzeige nicht funktioniert, wirkt etwas amateurhaft.

Die Stimmung ist dennoch gut. Neben den antretenden Athleten haben sich auch viele Besucher als Figuren aus dem „Star-Wars“-Kosmos verkleidet. Und damit es im Ring keine Missverständnisse gibt, haben die Organisatoren klare Regeln festgelegt. Im Fokus stand dabei auch die Attraktivität der neuen Sportart. Man habe gewollt, „dass dabei etwas Visuelles herauskommt, das wie in den Filmen aussieht, weil das die Leute erwarten“, sagt der Veranstalter Michel Ortiz.

Erinnerung an die Duelle aus den Filmen

Die Kontrahenten kämpfen innerhalb einer mit Klebeband auf dem Boden abgegrenzten Fläche. Für das Treffen von Körperteilen gibt es verschiedene Punkte. Der Kampf ist entschieden, wenn einer der Duellanten 15 Punkte hat. Wenn es nicht schnell genug geht, gewinnt der, der nach drei Minuten in Führung liegt. Sollte es allerdings bei zehn Punkten zu einem Gleichstand kommen, bringt der dann folgende Kopf- oder Körpertreffer nach dem „Sudden-Death“-Prinzip die Entscheidung.

Treffer zählen grundsätzlich nur, wenn die Spitze des Lichtschwertes zuvor nach hinten gezeigt hat. Durch diese Vorgabe werden die oft extrem schnellen Stoßbewegungen des klassischen Fechtens vermieden. Das Wettkampfgeschehen ist somit leichter zu verfolgen - und es erinnert mehr an die aus den Filmen bekannten Duelle. Während Säbel, Degen und Florett allerdings lange Tradition als olympische Disziplinen haben, dürfte der Lichtschwert-Kampf bis auf Weiteres ein Nischensport bleiben - die Zahl der aktiven Athleten liegt auch in Frankreich erst bei einigen Hundert. (John Leicester, AP)