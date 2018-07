25.07.2018 Böblingen. Als der irische Schauspieler mit der Hilfsorganisation World Vision unterwegs war, lernte er in Jordanien einen jungen Syrer. Dieser lebt nun in Baden-Württemberg und spielt in einem Schülerfilm die Hauptrolle.

Der "Game of Thrones"-Star Liam Cunningham ist eigens für die Premiere eines Schülerfilms nach Baden-Württemberg gereist - um dort einen besonderen Freund wiederzusehen.

Die Hauptrolle spielt der 18-jährige Syrer Hussam Al-Heraki, den Cunningham vor zwei Jahren schon einmal in Stuttgart überraschte.

"Ich hatte ihm gesagt: Werd bloß nicht Schauspieler - und ein paar Monate später hat er mir erste Bilder vom Filmset geschickt", sagte der 57-jährige Cunningham am Dienstag in einem Böblinger Kino.

Der Ire Cunningham hatte den Jungen in Jordanien kennenlernt. Zu der Zeit war er mit der Hilfsorganisation World Vision unterwegs, um auf die Situation der Flüchtlinge aufmerksam zu machen. "Ich freue mich so sehr, dass Liam meine Einladung angenommen hat", sagte Al-Heraki, der mit seiner Familie aus Syrien geflohen war.

In Böblingen schaute sich Cunningham, den viele als Ritter "Ser Davos" aus der Erfolgs-TV-Serie "Game of Thrones" kennen, nun den Kurzfilm "Halbnah" von Schülern eines Sindelfinger Gymnasiums an. Sie hatten den Jugend-Drehbuchwettbewerb "Tatort Bodensee" und damit die Verfilmung ihres Stücks gewonnen. Hussam Al-Heraki wurde für die Hauptrolle gecastet, weil er unter anderem sowohl Deutsch als auch Arabisch beherrscht. "Er hat ganz großes Talent", bescheinigte ihm die Projektleiterin und Filmemacherin Sabine Willmann. (dpa)