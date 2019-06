Vor der Kirche St. Lambertus im Dorf Morschenich, am Rande des Braunkohle Tagebaus Hambach, steht auf Gräbern Kreuze. Die Kirche wird am Samstag, (15.06.2019) entweiht.

14.06.2019 Merzenich. Viele haben das Dorf am Tagebau Hambach schon verlassen: Jetzt wird die Kirche in Morschenich entweiht und damit dem Abriss freigegeben - auch wenn Betroffene noch hoffen.

Am Tagebau Hambach wird in dem Dorf Morschenich, die letzte katholische Kirche für den Braunkohleabbau entweiht. Im letzten Gottesdienst wird am Samstag (18 Uhr) die Urkunde des Aachener Bischofs Helmut Dieser verlesen, wonach der Bau nicht mehr für kirchliche Zwecke genutzt werden darf. Wann die moderne zweischiffige Halle aus Bruchstein abgerissen werden soll, steht aber noch nicht fest.

Die Gegend des Dorfs Morschenich, in dem ursprünglich knapp 540 Einwohner lebten und das zur Gemeinde Merzenich gehört, soll nach Planungen des Energiekonzerns RWE etwa im Jahr 2025 für den Bergbau in Anspruch genommen werden. Die Umsiedlung des Dorfes läuft. Mit den Empfehlungen der Kohlekommission zum Kohleausstieg fordern aber Umweltverband BUND und Betroffene aus den Dörfern, die Umsiedlungen zu stoppen. Es gibt sieben betroffene Dörfer.

Für die großen Klimaschutzdemonstrationen am Fronleichnamswochenende im Rheinischen Tagebaurevier rechnet die Polizei derweil mit bis zu 20.000 Teilnehmern. (dpa)