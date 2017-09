Leichenfund in Krefeld: Todesursache war ein Sturz

12.09.2017 Krefeld. Nach einem Leichenfund hinter einer Krefelder Produktionshalle geht die Polizei von einem tödlichen Sturz aus. Bei dem Toten handelt es sich um einen 48-jährigen Krefelder, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Fund am Montagmorgen wurde die Leiche noch am selben Tag obduziert. Die Untersuchung ergab, dass der Mann zum Zeitpunkt des Todes betrunken war und Drogen konsumiert hatte. Fremdverschulden schließen die Ermittler aus.