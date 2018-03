Leichenfund auf Baustelle: weiter Ungewissheit

11.03.2018 Rosendahl-Holtwick. Nach dem Fund einer Frauenleiche auf einer Baustelle im Münsterland ermittelt eine Mordkommission aus Münster weiter zu den Hintergründen. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine neuen Erkenntnisse", sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Sonntagmorgen. Derzeit könne weder ein Unglücksfall noch ein Tötungsdelikt ausgeschlossen werden.

Bauarbeiter hatten am Samstagmorgen in Rosendahl-Holtwick bei Coesfeld die Leiche der jungen Frau gefunden. Kriminalisten aus Münster sicherten am Samstag Spuren auf der Baustelle. Die Staatsanwaltschaft wird laut Botzenhardt die Obduktion der Leiche anordnen. "Bis zu deren Abschluss werden wir wohl keine Klarheit zum Geschehensablauf bekommen", so der Oberstaatsanwalt. (dpa)