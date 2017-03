Leichenfund: Spurensicherung setzt Untersuchung fort

10.03.2017 Herne. Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Wohnung in Herne haben Experten der Spurensicherung ihre Arbeit fortgesetzt. In weißen Schutzanzügen und mit Mundschutz betraten am Vormittag mehrere Kriminaltechniker das Mehrfamilienhaus in der Sedanstraße, in dem am Donnerstagabend eine männliche Leiche gefunden wurde.

Die Straße vor dem Haus war weiterhin durch die Polizei abgesperrt. Mehrere Kamerateams waren postiert. Nachbarn blieben stehen, unterhielten sich und schauten auf das Haus.

Passanten äußerten sich erleichtert darüber, dass der gesuchte mutmaßliche Kindermörder gefasst wurde. "Es hat uns alle betroffen", sagte eine 40 Jahre alte Frau. Sie habe selbst zwei Kinder. Sie habe in den vergangenen Tagen ihre Schicht umgelegt, um ihre 12 und 14 Jahre alten Kinder persönlich zur Schule begleiten zu können. (dpa)