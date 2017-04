Leiche in brennendem Auto: Identität noch unklar

24.04.2017 Ahlen. Die Identität der Leiche, die Feuerwehrleute am Sonntagmorgen in einem brennenden Auto in Ahlen im Münsterland aufgefunden haben, ist weiterhin unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei seien noch mit den Ermittlungen befasst, teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag mit.

Feuerwehrleute hatten das brennende Auto am Sonntagmorgen in einer Zufahrt zur Westfalen-Kaserne in Ahlen gefunden. Die Rettungskräfte seien von einem Passanten alarmiert worden, der einen Fahrzeugbrand gemeldet habe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Während der Löscharbeiten wurde dann eine Leiche auf dem Fahrersitz des völlig ausgebrannten Wagens entdeckt. Der Zustand des Leichnams deutete Botzenhardt zufolge auf eine "enormen Hitzeentwicklung" im Innern des Wagens hin. Die Ermittlung der Identität der verstorbenen Person habe höchste Priorität. (dpa)