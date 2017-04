Leiche in brennendem Auto: Identität des Toten geklärt

24.04.2017 Ahlen. Die Identität des Toten, den Feuerwehrleute am Sonntagmorgen in einem brennenden Auto in Ahlen im Münsterland aufgefunden haben, ist geklärt. Wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Montag laut einer Polizeimitteilung erklärte, handele es sich "zweifelsfrei um den 66-jährigen Halter des Fahrzeuges". Das habe eine DNA-Untersuchung im Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Münster ergeben. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Eine für Dienstag angesetzte Obduktion soll die genaue Todesursache des Mannes feststellen. Die Feuerentwicklung untersucht ein Brandexperte.

Feuerwehrleute hatten das brennende Auto am Sonntagmorgen in einer Zufahrt zur Westfalen-Kaserne in Ahlen gefunden. Die Rettungskräfte seien von einem Passanten alarmiert worden, der einen Fahrzeugbrand gemeldet habe, sagte ein Feuerwehrsprecher. Während der Löscharbeiten wurde dann die Leiche auf dem Fahrersitz des völlig ausgebrannten Wagens entdeckt. (dpa)