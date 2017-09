Leiche im Gebüsch vermutlich seit Juli vermisster Mann

18.09.2017 Düsseldorf. Bei der in einem Gebüsch in Düsseldorf entdeckte Leiche handelt es sich vermutlich um die sterblichen Überreste eines seit über zwei Monate vermissten Mannes. Das hat die Polizei am Montag auf Anfrage mitgeteilt. Der 58-Jährige wird seit 11. Juli vermisst.

Eine Spaziergängerin hatte die Leiche am Samstag entdeckt. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hat die Polizei nicht. Die Obduktion soll an diesem Dienstag beginnen. Der Vermisste war krank: Bei der Suchmeldung war im Juli darauf hingewiesen worden, dass er regelmäßig Medikamente einnehmen muss. (dpa)