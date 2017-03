Teenager zurückgewiesen

27.03.2017 Chicago. Zwei Mädchen dürfen nicht an Bord, weil sie Leggings tragen: Das Verbot einer Fluglinie löst Empörung aus. Andere machen sich lustig. Zum Beispiel Captain Kirk, der viel von kuriosen Strumpfhosen versteht.

Die US-Fluglinie United Airlines hat zwei Teenagern wegen deren Leggings das Einsteigen ins Flugzeug verboten und sich damit lächerlich gemacht. Viele Prominente machten bei Twitter Witze über die Fluggesellschaft.

"Ich bin schon einmal mit United geflogen und zwar ganz ohne Hose", twitterte US-Model Chrissy Teigen (31) am Sonntag (Ortszeit). "Das nächste Mal trage ich bloß eine Jeans und einen Schal." Schauspieler William Shatner (86) twitterte ein Foto von sich in der Rolle als "Raumschiff Enterprise"-Kapitän James T. Kirk, auf dem er ausschließlich ein Paar rote Leggings trägt und schrieb: "Siehst Du, ich habe es auch schon mal getan." Neben den amüsierten Reaktionen gab es aber auch viel ernsthafte Empörung.

Die beiden Mädchen waren Berichten zufolge am Sonntag am Flughafen von Denver im US-Bundesstaat Colorado am Gate zurückgewiesen worden. Ein weiteres Mädchen soll demnach ein Kleid über ihren Leggings angezogen haben, um an Bord gehen zu dürfen. Die Fluggesellschaft verteidigte ihr Vorgehen. Die Mädchen seien mit einem besonderen Ausweis für Angehörige und Freunde von United-Airlines-Mitarbeitern gereist. Bei dieser Gruppe gelte ein spezieller Dresscode. Für reguläre Kunden hätten diese Kleidervorschriften keine Gültigkeit. Hier heiße es: "Ihre Leggings sind willkommen!"

Das Flugverbot für die Teenager löste einen Sturm der Empörung aus. "Das Vorgehen von United gegen Leggings ist etwas, das ich von den Taliban erwarten würde, nicht von einer großen westlichen Fluggesellschaft", meinte ein Nutzer auf Twitter.

Die Twitter-Nutzerin Shannon Watts, die zu dem Zeitpunkt ebenfalls am Flughafen war, hatte auf den Vorfall aufmerksam gemacht und das Vorgehen der Airline als sexistisch denunziert. "Seit wann kontrolliert @united die Kleidung von Frauen?", fragte Watts, die schon als Aktivistin gegen Waffengewalt in dem Netzwerk bekannt ist, wo sie knapp 34 000 Anhänger hat.

Schauspielerin Tracie Thoms (41, "Cold Case") kann die Entscheidung der Fluggesellschaft nachvollziehen. Sie sei auch schon einmal mit dem besonderen Ausweis geflogen und musste ihre Kleidung wechseln. "Hat es genervt? Sicher. Aber der Dresscode war eindeutig: Keine Leggings. Also bin ich zur Toilette gegangen und habe mich umgezogen." (dpa)