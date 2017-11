Lebensmittelfirma ruft Fladenbrot "ANTEP 8 Dürüm" zurück

20.11.2017 Roeselare. Die Lebensmittelfirma Snack Food Poco Loco hat 800-Gramm-Packungen mit Weizen-Fladenbrot vorbeugend zurückgerufen. Betroffen sei der Artikel "ANTEP 8 Dürüm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6. Juni 2018, teilte die Firma am Montag im belgischen Roeselare mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Einzelfällen Plexiglasstücke im Produkt befänden. Der Artikel sei ausschließlich in Hessen sowie in angrenzenden Teilen von Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz angeboten worden. Verbraucher erhielten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis in ihren Einkaufsstätten zurück.