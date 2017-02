Lebenslange Haft im Prozess um Leiche im Wald gefordert

09.02.2017 Köln. Im Mordprozess gegen einen 48 Jahre alten Mann vor dem Kölner Landgericht hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Für die Anklage steht nach elf Verhandlungstagen fest, dass das Opfer im Januar 2016 heimtückisch ermordet wurde. Die Verteidigung hat hingegen auf Freispruch plädiert. Ihr Mandant habe dem Opfer in Notwehr zweimal in die Brust gestochen. "Das bedeutet, dass sie sich Auge in Auge gegenübergestanden haben", sagte ein Anwalt. Ein heimtückischer Mord scheide somit aus.

Der Fall hatte nach dem Fund der Leiche im April 2016 für Schlagzeilen gesorgt. Ein Reporter hatte die Leiche nach einem Tipp in einem Wald nahe Lindlar im Bergischen Land gefunden. Ein Urteil soll am 15. Februar gesprochen werden. (dpa)