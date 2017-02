Lebenslange Haft für 24-Jährigen wegen Mordes gefordert

14.02.2017 Bremen. Wegen Mordes, zweifachen Mordversuches und schwerer Körperverletzung soll ein 24 Jahre alte Mann nach der Forderung der Staatsanwaltschaft lebenslang hinter Gitter. In ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bremen forderte Staatsanwältin Kerstin Ashauer am Dienstag zudem die Anordnung einer anschließenden Sicherungsverwahrung. Die Gesellschaft müsse vor dem Angeklagten geschützt werden.

Dem 24-Jährigen werden vier Taten im Februar 2016 zu Last gelegt, bei denen er mit brutaler Gewalt gegen seine Opfer vorging. Laut Anklage schlug er einen 70-Jährigen mit einer Axt auf den Kopf. Das Opfer starb an den Folgen der schweren Verletzungen. In einem weiteren Fall soll der Angeklagte seinem Opfer mehrfach mit vollen Sektflaschen auf den Kopf geschlagen haben. Am Freitag wird das Urteil erwartet. (dpa)