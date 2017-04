Lebensgefährliche Messerstecherei unter Jugendlichen

10.04.2017 Bielefeld. Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 19-Jährigen im ostwestfälischen Bünde ermittelt die Polizei gegen einen 17-Jährigen. Jeweils in Begleitung weiterer Jugendlicher hatten sich die beiden jungen Männer am Sonntagabend auf einem Parkplatz verabredet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Auslöser für das Treffen soll eine vorangegangene Beleidigung gewesen sein. Der Streit eskalierte zu einer Schlägerei, in deren Verlauf der 17-Jährige zu einem Messer gegriffen und auf den zwei Jahre älteren Kontrahenten eingestochen haben soll. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, stellte sich jedoch später der Polizei. Die Ermittler werten die Tat als versuchtes Tötungsdelikt und haben Haftbefehl beantragt.