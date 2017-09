Lautes Knallen unterbricht Nachtruhe: Störung im Chemiewerk

09.09.2017 Moers. Laute Knallgeräusche haben am Samstag viele Menschen am Niederrhein aus dem Schlaf gerissen. Ursache war ein Defekt in einer Chemiefirma im linksrheinischen Moers. Dort habe es im Kraftwerk eine Betriebsstörung im Dampfnetz gegeben, in deren Folge sich ein Sicherheitsventil mehrfach öffnete, teilte das Unternehmen am Samstag auf seiner Internetseite mit. Der Vorgang löste die Knallgeräusche aus, die bereits in der Nacht und auch am Samstagvormittag noch zu hören waren. Bei der Polizei im Umkreis waren viele Notrufe verschreckter Bürger eingegangen. Auch in Duisburg war das Knallen noch hörbar. Das Online-Portal "derwesten" hatte zuerst darüber berichtet.