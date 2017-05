02.05.2017 München. Für die älteren Jahrgänge sind die sozialen Medien immer noch Neuland. Dies gilt auch für Heiner Lauterbach.

Schauspieler Heiner Lauterbach (64) kann mit sozialen Medien nicht allzu viel anfangen. "Bei Facebook & Co hilft mir meine Frau", sagte er der Frauenzeitschrift "Lisa". "Und ich halte auch meine ganze Familie dazu an, die Zeit am Handy möglichst zu reduzieren."

Seine beiden Kinder sollen lieber draußen frische Luft schnappen und sich bewegen. Lauterbach lebt mit seiner Familie am Starnberger See; den Umzug aus der Stadt aufs Land habe er keine Sekunde bereut. "Es gibt keinen Platz, an dem ich lieber bin als in meiner Oase der Friedlichkeit." (dpa)