Lauter Knall in Hochhaus alarmiert Polizei

06.07.2017 Wuppertal. Ein explodierender Duftsprühautomat in einem Hochhaus hat die Polizei in Wuppertal nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr in Aufregung versetzt. Es sei sehr gut möglich, dass eine Kerze das Gerät im Badezimmer einer Wohnung am Donnerstagmorgen zerstört habe, sagte ein Polizeisprecher. Es sei niemand verletzt worden. Zunächst hatte die Polizei eine Explosion oder eine starke Verpuffung vermutet und die Straße an dem zehnstöckigen Hochhaus gesperrt.