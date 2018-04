Lastwagen umgekippt: Rund 15 000 Liter Milch ausgelaufen

05.04.2018 Hellenthal. Bei einem Unfall in Hellenthal in der Eifel ist am frühen Donnerstagmorgen ein Milchlastwagen umgekippt. Der 37 Jahre alte Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei Euskirchen mitteilte. Rund 15 000 Liter Milch ergossen sich auf die Fahrbahn. Nach bisherigen Ermittlungen war der Lkw wahrscheinlich wegen Unachtsamkeit des Fahrers nach rechts von der Straße abgekommen und im Graben umgestürzt. Für die Reinigungsarbeiten wurde die Bundesstraße 265 rund fünf Stunden lang gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.