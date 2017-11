26.11.2017 Höxter. Ein mit 24 Tonnen Milch beladener Lastwagen ist am Sonntag in Warburg (Kreis Höxter) umgekippt. Der 67-jährige Fahrer war auf dem Weg zum Milchwerk und ist wohl durch Unachtsamkeit von der Straße abgekommen, wie die Polizei Höxter mitteilte. Der Lastwagen kippte dadurch im Straßengraben um. Bei dem Versuch, die Ladung in einen zweiten Lastwagen umzupumpen, lief die Milch auf den anliegenden Acker und in einen Bach.