Laser-Weihnachtsbeleuchtung blendet Piloten

29.11.2017 Marl. Die Laserstrahlen einer farbenfrohen Weihnachtsbeleuchtung haben in Marl einen Piloten geblendet. Den drei Insassen des Kleinflugzeugs seien die Lichter beim Start aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die alarmierten Beamten machten daraufhin einen Golfclub in der Nähe als Lichtquelle aus. Dort war den Angaben zufolge eine Laser-Beleuchtung angebracht, die nicht in der Umgebung von Flughäfen benutzt werden dürfe. Die Beamten nahmen die Lichter ab. Ob die Betreiber des Golfclubs wegen Eingriffs in den Luftverkehr belangt werden, war zunächst noch unklar.