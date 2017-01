02.01.2017 München. Einen seit rund 13 Jahren wegen Beihilfe zum Mord gesuchten Mann hat die Bundespolizei am Münchner Flughafen gefasst. Der 53-Jährige kam Neujahr in die Justizvollzugsanstalt Stadelheim, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Dem Mann drohen in Südkorea 25 Jahre Haft, weil er dort 2003 an einem Mord beteiligt gewesen sein soll. Er habe das Fluchtfahrzeug für sich und drei Komplizen gelenkt.

Der Russe sei Silvester auf dem Weg von Moskau über München nach Prag gewesen, als die Bundespolizisten ihn entdeckten und abfingen. "Wie bei internationalen Haftbefehlen vorgeschrieben, wurde der Generalstaatsanwalt in Kenntnis gesetzt", hieß es. Im Gefängnis muss der 53-Jährige nun auf die Auslieferung nach Südkorea warten. (dpa)