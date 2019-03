Kurioser Fall in Hessen

08.03.2019 Melsungen. Ein Rind schaut aus dem Heckfenster eines Kastenwagens. Das Auto mit dem Tier wurde von der Polizei gestoppt. Zunächst dachten die Beamten, es handele sich um etwas anderes.

Die Polizei hat im hessischen Schwalm-Eder-Kreis einen Kastenwagen mit einem Rind an Bord gestoppt. Das Tier habe eine Polizeistreife durch die Heckscheibe angesehen, die Beamten hätten es jedoch für eine Karnevalsrequisite oder ein Kostüm gehalten, teilte die Polizei in Kassel am Donnerstag mit. Sie stoppten den Wagen am Dienstag dennoch auf der Bundesstraße, um ihn zu kontrollieren.

Dabei entdeckten sie, dass es sich um ein echtes Tier handelte. Der 47 Jahre alte Fahrer erklärte, er wolle das Rind zu einem nahen Bauernhof bringen. Um den Vierbeiner nicht unnötig aufzuregen, durfte der Wagen in Begleitung der Polizei langsam weiterfahren. (dpa)