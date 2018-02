Landesreiterstaffeln sollen im Ruhrgebiet neue Heimat finden

06.02.2018 Bochum. Die zwei Landesreiterstaffeln der Polizei sollen in Bochum, Essen oder Gelsenkirchen zusammengezogen werden. Derzeit sind die Staffeln Westfalen und Rheinland in Dortmund und Willich bei Düsseldorf untergebracht. Die 32 Pferde werden schwerpunktmäßig bei Demonstrationen, Fußballspielen und Großveranstaltungen eingesetzt. Bis zum Jahr 2021 sollen die Staffeln an einem zentralen Standort in der Nähe von Einheiten der Bereitschaftspolizei untergebracht werden. Dienstgebäude mit Stallungen in guter Verkehrslage sollen dazu angemietet werden, teilte die organisatorisch zuständige Polizei Bochum am Dienstag mit.