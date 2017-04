Landesgartenschau Bad Lippspringe gestartet

Hornveilchen in kleinen Gummistiefeln bei der Landesgartenschau in Bad Lippspringe.

12.04.2017 Bad Lippspringe. Unter großem Besucherandrang ist am Mittwoch im ostwestfälischen Kurort Bad Lippspringe die Landesgartenschau 2017 eröffnet worden. Die Schirmherrin, NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, gab in einer Eröffnungsfeier den offiziellen Startschuss für die sechsmonatige Leistungsschau der Gartenbauer. Anschließend verschaffte sie sich beim Rundgang über das weitläufige Gelände einen Eindruck der Gartenausstellung mit ihren blühenden Parkanlagen vor Waldkulisse. Bis zum 15. Oktober wird in der kleinen Kurstadt zwischen Teutoburger Wald und Eggegebirge eine knappe halbe Million Gartenschau-Besucher erwartet.

Stolz sind die Planer der Ausstellung dabei auf die große Nähe zwischen der Innenstadt und dem weitläufigen neugestalteten Kurwald. Mit großen Spielplätzen mitten im Wald, Rutschen- und Kletterlandschaften zielt die Landesgartenschau besonders auch auf Familien ab. Daneben präsentieren auf der Schau Gartenbauer, Verbände und Gärtner üppige Blumenschauen und zahlreiche Themengärten. (dpa)