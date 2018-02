Land verkauft historisches Wasserschloss Kalkum

19.02.2018 Düsseldorf. Für das historische Wasserschloss Kalkum in Düsseldorf aus dem Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen gibt es zahlreiche Kaufinteressenten. Über die Resonanz in der ersten Bieterrunde sagte ein Sprecher des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW (BLB) am Montag: "Wir sind damit sehr zufrieden." Die Zahl der Angebote liege im zweistelligen Bereich. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Etwa 60 mögliche Investoren hatten das historische Wasserschloss im Norden von Düsseldorf in den vergangenen Wochen besichtigt. Dort war bis 2014 das Hauptstaatsarchiv des Landes untergebracht. Ein Kaufpreis war in der Ausschreibung nicht genannt worden.