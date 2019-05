Zwei Lamas, die frei auf der Straße umherliefen, haben in Krefeld für Erstaunen gesorgt. Die Tiere konnten von Polizisten mit Hilfe eines quergestellten Streifenwagens und Anwohnern eingefangen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.05.2019

Tierischer Einsatz für die Polizei in Krefeld: Zwei entlaufene Lamas liefen am Donnerstagmorgen frei auf einer Straße umher. Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen aus und konnte die Tiere mit Hilfe von Anwohnern wieder einfangen und so mögliche Unfälle im Verkehr verhindern.

Nach erfolgreich abgeschlossenem Einsatz gab es dann noch ein Selfie: Eines der Tiere war über seine Rettung offenbar so erfreut, dass es einer Polizisten erst einmal einen Kuss gab.