Tier büchsten aus Gehege aus

Otterberg. Am Mittwoch suchten vier Lamas wohl eine sportliche Betätigung. Sie büchsten aus ihrem Gehege auf einen Sportplatz aus. Die Polizei nahm den Einsatz mit Humor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2017

Vier Beine, lange Hälse und ein zotteliges Fell - So sahen am Mittwoch vier etwas ungewöhnliche Besucher des Sportplatzes in Otterberg in Rheinland-Pfalz aus. Vier Lamas waren aus ihrem Gehege ausgebüchst und suchten wohl eine sportliche Betätigung am Fußballfeld. Vielleicht sah auch einfach die grüne Spielfläche zum Anbeißen aus.

Die Polizei ließ es sich nicht nehmen, ihren Polizeibericht über das Einfangen der entflohenen Lamas mit einem Augenzwinkern zu verfassen. So heißt es über den Einsatz: "Eine Spielbegegnung auf dem Sportplatz in Otterberg ist am Mittwoch von der Polizei nicht zugelassen worden. An der sportlichen Leistung der Spieler dürfte es nicht gelegen haben, dass sie am späten Mittwochnachmittag torlos und ohne Punkte den Heimweg antraten. Sprintstark und spielvergnügt präsentierten sich vier Lamas beim Aufwärmtraining."

Letztendlich gelangten die sportlichen Lamas nicht auf das Spielfeld. Ein Zaun um die Sportstätte und die Polizei hinderten sie daran. "Enttäuscht ging es nach Hause", schreibt die Polizei über den Ausgang des Ausflugs der vier Lamas.